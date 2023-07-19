رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج طلاب كلية الهندسة

رئيس جامعة كفرالشيخ يشهد حفل تخريج طلاب كلية الهندسة

شهد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الأربعاء، حفل تخريج دفعة عام 2023 لطلاب كلية الهندسة بالجامعة، في قاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والمهندسة بثينة الحسيني، نقيب المهندسين بكفرالشيخ، والعقيد أيمن كمال، نائب المستشار العسكري بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن المحافظة، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي الهيئات، وأولياء الأمور.

وتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة، وتكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ثم صورة تذكارية للخريجين توسطهم فيها رئيس جامعة كفرالشيخ ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.