عاجل
جنوب إفريقيا تعلن عدم حضور بوتين قمة بريكس خالد الجندي: كفار قريش تمتعوا بأخلاق تفتقدها بعض الأجيال الحالية مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن محبوسين بعد ارتفاع الحرارة لـ 41.. الشعب البريطاني يتعامل مع الحر بطريقته مروحة برتبة مكيف.. مسن يبتكر حلًا لأزمة الحر (فيديو)
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

يترقب عشاق كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع برشلونة بنظيره ريال مدريد، في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد 2023/2024.

txt

ليفربول يحسم موقفه من رحيل دياز للهلال السعودي

ويرغب قطبي الكرة الإسبانية في الخروج بأقصى استفادة من المباراة، وذلك ليكون أفضل استعداد للموسم المقبل.

موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ينطلق كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الثانية عشر من مساء الـ 30 من الشهر الجاري، والتي يستضيفها ملعب دالاس كاوبويز بأمريكا.

ومن المقرر أن يُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة القنوات الناقلة للمباراة المهمة.

وكان برشلون قد نجح في الفوز ببطولة الدوري الإسباني "الليجا"، بالإضافة إلى كأس السوبر، بينما توج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي.

مواد متعلقة

كروس: كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة مباراة خاصة

حجز استئناف اسلام جابر في سرقة عقد الزواج العرفي لـ 26 يوليو

مانشستر سيتي يحدد بديل محرز

ليفربول يحسم موقفه من رحيل دياز للهلال السعودي
الجريدة الورقية