فيديو تقديم إمام عاشور وحقيقة وجوده بمباراة الأهلي والزمالك

أثار فيديو تقديم إمام عاشور لاعب الزمالك السابق من ميتلاند الدنماركي إلى الأهلي، لغط كبير على الساحة الكروية سواء من جماهير الأحمر أو الأبيض.

فيديو تقديم إمام عاشور يثير اللغط:

وأعلن الأهلي عن صفقة انضمام عاشور إلى القلعة الحمراء بفيديو ظهر فيه شخص من ظهره، وتم التأكد أنه لم يكن بالفعل إمام عاشور، وإنما هي لقطة تعبيرية يستخدمها المخرج للتعبير عن فكرة التشويق.

إمام عاشور في الأهلي:

نجح مسؤولو الأهلي في ضم إمام عاشور قادمًا من صفوف نادي ميتلاند الدنماركي، خلال الصيف الجاري، في صفقة وصلت قيمتها إلى حوالي 3 ملايين دولار.

وكان الأهلي وصل لاتفاق شخصي مع اللاعب إمام عاشور، وسيحصل مع المارد الأحمر على راتب 13 مليون جنيه في أول موسمين له مع الأهلي، على أن يتم زيادة الراتب مليون جنيه سنويًا اعتبارًا من الموسم الثالث وحتى الخامس.

ووقع إمام عاشور عقدًا مع النادي الأهلي يمتد حتى عام 2028، ووضع في بند العقد نسبة المشاركة مع الأهلي، والذي قد تسبب في خصم بعض من المستحقات لدى المارد الأحمر، حال عدم مشاركته بشكل منتظم في المباريات، بالإضافة لتوقيعه على لائحة النادي، بينما كان إمام عاشور يحصل على مبلغ 5 ملايين جنيه مع الزمالك.

كان إمام عاشور انتقل إلى صفوف نادي ميتلاند في الميركاتو الشتوي الماضي، مقابل 2.5 مليون دولار، لكنه تعرض لإصابة قوية، تسببت في انتهاء موسمه مبكرًا، وعودته إلى مصر، من أجل التأهيل.

وانتقل إمام عاشور للقلعة الحمراء على غرار عدد من نجوم الزمالك الذين تألقوا مع الفريق الأبيض، لينجح الأهلي في الحصول على خدماتهم ومن ثم صنع تاريخ كبير رفقة المارد الأحمر.

نجوم رحلوا من الزمالك إلى الأهلي:

ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم مجدي طلبة، ورضا عبدالعال، وجمال حمزة، ومؤمن زكريا، ومحمود كهربا، وأخيرًا إمام عاشور.

ويؤكد اللاعبون الذين انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي أن التجاهل وعدم اهتمام مجلس الإدارة بهم جعلهم يرحلون عن النادي، خصوصًا أن المنافس يمتلك القدرة على إقناع اللاعبين بالانضمام إليه.