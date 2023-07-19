تغريم دجوكوفيتش 8 آلاف دولار بسبب مضرب ويمبلدون

عوقب نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش بغرامة مالية بقيمة 8 آلاف دولار بسبب تحطيم المضرب الخاص به مباراة نهائي بطولة ويمبلدون.

وفشل نوفاك دجوكوفيتش، في التغلب على الإسباني كارلوس الكاراز، الذي فاز باللقب لأول مرة في تاريخه.

كارلوس الكاراز

وخلال المباراة، فشل دجوكوفيتش في كسر إرسال الكاراز، وخسر أيضًا إرساله خلال المجموعة الحاسمة من المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلدون الرئيسي.

وقام دجوكوفيتش بتحطيم المضرب الخاص به بدافع الغضب، وحذره الحكم من مخالفة القواعد وجه له إنذارًا، وذلك بعد أن حذره في وقت سابق من المباراة بسبب القواعد المتعلقة بالوقت.

كما أعلن نادي عموم إنجلترا توقيع غرامة مالية على دجوكوفيتش، بسبب إساءة استخدام المضرب خلال المباراة النهائية، التي انتهت بفوز الإسباني كارلوس الكاراز بلقب البطولة.

دجوكوفيتش

وحقق الإسباني كارلوس ألكاراز لقب ويمبلدون، بفوزه على حامل اللقب دجوكوفيتش في مباراة ملحمية، ليحصد لقب ويمبلدون أول ألقابة في بطولة ويمبلدون، والثاني في البطولات الأربع الكبرى.

وبذلك أصبح اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، ثالث أصغر بطل في بطولة ويمبلدون، حيث أضاف لقبًا رئيسيًا ثانيًا إلى رقمه القياسي، بعد فوزه ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي.

لتنتهي سلسلة انتصارات دجوكوفيتش، في أربع بطولات متتالية، وانتهاء مسيرة انتصارات من 34 مباراة متتالية، بخسارة في ويمبلدون يوم الأحد أمام الكاراز، وأضاف النجم الصربي أنه لا يزال ممتنًا لكل ما حققه، على الرغم من تحطم سجل الانتصارات الخاص به.