الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

انفجارات في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية الأخرى

انفجارات في كييف
انفجارات في كييف

أكد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو سماع دوي انفجارات في المدينة ومقاطعة كييف الليلة الماضية.

 

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وكتب كليتشكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: يسمع دوي انفجارات في كييف. وتم تشغيل الدفاعات الجوية. وهي تعمل في مقاطعة كييف أيضا.

وأعلنت في ساعات الفجر الأولى حالة تأهب جوي في كييف وتم رفعها في وقت لاحق.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في منطقة أوديسا وزابوروجيه.

وتناقلت مواقع التواصل لقطات قالت إنها لـ"ضربة مزدوجة" نفذتها القوات الروسية بصواريخ أسرع من الصوت وطائرات انتحارية على ميناء إيليتشفسك في منطقة أوديسا، كم تم إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية في "منطقة رادوجني" بأوديسا بضربة صاروخية.

وأعلنت الدفاع الروسية توجيه "ضربة انتقامية" طالت مواقع عسكرية في جنوب أوكرانيا كانت تستخدم لإعداد عمليات إرهابية ضد روسيا.

 

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