تترقب جماهير كرة القدم العربية والمصرية بشكل خاص، موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي، ضمن منافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتحت في العام الحالي تحت مسمى "كأس الملك سلمان للأندية 2023".

وأوقعت القرعة، الزمالك والنصر السعودي، ضمن المجموعة الثالثة، وينتظران نهاية مرحلة التصفيات الأولى والثانية للتعرف على الفريقين الآخرين في المجموعة.

موعد مباراة الزمالك والنصر في كأس العرب للأندية 2023



ومن المقرر أن تقام منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023 خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس 2023.

وأما عن موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي، في كأس العرب للأندية 2023، فمن المقرر أن تكون يوم 5 أغسطس المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر في كأس العرب للأندية 2023

وتذاع منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، عبر العديد من القنوات الرياضية العربية، مثل قنوات SSCأبرزها قناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكأس، وقناة دبي الرياضية، والعديد من القنوات الأخرى.

الأندية العربية المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية 2023



وتشارك في مرحلة الدور الأول، أندية؛ الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري التونسي، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر والوحدة الإماراتي والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس الليبي، والهلال والمريخ السوداني، والكويت الكويتي، بالإضافة إلى فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.



وتتأهل 6 أندية من الدور الأول بالإضافة إلى 10 أندية تصل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية؛ الوداد البيضاوي والترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال والنصر من السعودية، والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه اتحاد جدة.