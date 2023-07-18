رئيس جامعة سمنود التكنولوجية يشارك في الملتقى المصري الصيني

شارك الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، في ملتقى رؤساء الجامعات التكنولوجية المصرية، وعدد من ممثلي ١٢ جامعة تكنولوجية صينية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير للتعليم الفني، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للتحول الرقمي.



وقال الدكتور منتصر دويدار، رئيس الجامعة، أن الملتقى تناول عرض فيديو تعريفي عن التعليم التكنولوجي بمصر وأيضًا عن نظيره بالصين، بالإضافة إلى تبادل المطبوعات عن الجامعات، وسلم مطبوعات عن الجامعة التكنولوجية بسمنود يشمل رؤية ورسالة الجامعة والبرامج الدراسية والإمكانات المادية والبشرية، مؤكدًا أهمية الملتقى لأنه يهتم بتبادل الخبرات في المجالات التي تركز على بناء الإنسان والاستثمار فيه، ودعم التنمية المشتركة بين مصر والصين.