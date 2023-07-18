تحرير 8 محاضر لورش مخالفة لمواعيد الغلق بالمحلة

أكد اللواء عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم اليوم تحرير 8 محاضر غلق لورش ومحلات بمركز المحلة خلال حملات قامت بها الوحدات المحلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة لمتابعة مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق.

وأكد أن قرارات الغلق شملت ورشة ميكانيكى بنطاق الوحدة المحلية الجابرية، وورشة كهربائى سيارات بنطاق الوحدة المحلية محلة أبو على، وورشة ميكانيكى فسبا بنطاق الوحدة المحلية ميت الليت، وورشة نجارة بنطاق الوحدة المحلية لمحلة حسن، وورشة نجارة بالوحدة المحلية لبلقينا، وورشة حدادة بالوحدة المحلية لشبرابابل، وورشة حدادة بالوحدة المحلية لصفط تراب، وورشة تغيير زيوت سيارات نطاق الوحدة المحلية بشبيش.

يذكر أن رئيس المدينة قد وجه بتخفيض الإضاءة على أعمدة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية بمركز المحلة وإطفاء الإنارة الخاصة بواجهة المحلات والمبانى الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، إذ يتم تخفيض الإنارة بنسبة 75%.