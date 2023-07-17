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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

4 مخاطر صحية لتناول البقسماط بالشاى

بقسماط وشاى
بقسماط وشاى

حذرت الدكتورة بسمة يسري، طبيبة بشرية فى التغذية العلاجية، من تناول الفطور الصباحى عبارة عن شاى ولبن وبقسماط أو أى مخبوزات، مضيفة: "هذا أسوأ وأخطر أنواع الفطار التى يمكن أن يتناولها الإنسان فى حياته".

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وتابعت الدكتورة بسمة يسري، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان رياض، بحلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2"، اليوم الاثنين: "هناك أربعة أسباب لخطورة فطار الشاى باللبن بالقسماط، أولا ترفع مستوى السكر فى الدم بصورة كبيرة مما تتسبب فى تناول كمية كبيرة من الطعام، نتيجة الشعور بالجوع مما يتسب فى زيادة الوزن".

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أساسيات التغذية العلاجية على مائدة صيدلة بني سويف

واستكملت: "لما مستوى السكر يزيد بصورة كبيرة، يحدث هبوط فى الجسم وبالتالى البنكرياس يبدأ فى افراز الانسولين، مما يعمل على تخزين الدهون وزيادة الوزن، هذا بالإضافة إلى حدوث اضطرابات فى الجهاز الهضمى والمعدة، وأخيرة ممكن يكون جسمك رفيع وعندك كرش".

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