تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من اليونان علي رحلة خطوط طيران ايجين القادمة من أثينا اشتبه مأمور الحركة في راكبة مصرية الجنسية، وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مأموري الفحص بالأشعة فأفادوا بصحة الإشتباه .

وبالعرض على متولى أحمد الرياش مدير إدارة الجمرك بالإنابة قام بتشكيل لجنة من محمود عبد الناصر وأحمد خليفة وأحمد حسنى مأمورى الحركة وخالد عبد العزيز لتفتيش أمتعة الراكبة بحضور كريم صبحى ميخائيل مدير ادارة الوديعة وصالح محمد رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى وتامر عون الاحول بالأمن الجمركى فتبين وجود 90 شريط بإجمالى 1260 قرص من عقار Cytotec 200 Mcv التى تستخدم فى الإجهاض مخبأة بشكل مضغوط فى أكياس بلاستيكية سوداء اللون داخل جوارب تم اخفائها داخل احذية بإحدى حقائب الراكبة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 126 ألف جنيه. قرر مصطفى العربى مدير عام الموانى الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 26 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .