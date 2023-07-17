سيملس شمال أفريقيا 2023.. ويفز تستعرض أحدث التطبيقات العالمية للتدريب

استعرضت شركة ويفز للتحول الرقمي وخدمات التعهيد، أحدث الأساليب والتطبيقات والخبرات العالمية التي يتم استخدامها لتدريب العامل البشري خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض سيملس شمال إفريقيا 2023، والمقام تحت عنوان "الطريق إلي التكنولوجيا المالية بشمال أفريقيا و الشرق الأوسط "، برعاية البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

افتتح المعرض نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو المعرض الذي يعكس أهتمام الحكومة بدعم التحول الرقمي، وبمشاركة أكثر من 4000 شخص من رؤساء الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

قال المهندس عمرو عصمت العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة ويفز: "إننا فخورون بتواجدنا بمعرض سيملس شمال أفريقيا، لتقديم منتجات عالمية للسوق المصرفي، فلقد نجحنا في خدمة السوق المصري وأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بكوادر بشرية مصرية مدربة قادرة على تقديم الخدمات المتطورة وفق أعلى المعايير العالمية، ونحن هنا اليوم لتقديم باقة متنوعة وجديدة من الخدمات التي تخدم قطاعات جديدة بالسوق".

أضاف العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة ويفز: "إننا نسعى لتقديم أحدث الخدمات المبتكرة لعملائنا، وبصفة خاصة التوسع في أنظمة المصارف المفتوحة، لاستهداف شرائح جديدة والوصول إلى قاعدة من العملاء الجدد، وتوفير المزيد من الخدمات مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات العملاء. فذلك النموذج يهدف لخفض التكاليف مع تشجيع اعتماد التكنولوجيا الحديثة وتحسين خدمة العملاء، ويمكن لجميع المؤسسات بدلاً من مجرد تنفيذ المعاملات المالية، الاستفادة من أنظمة المصارف المفتوحة لتكوين وإدارة علاقاتها مع عملائها".

تقدم ويفز بالتعاون مع شركة Tietoevry عرض تقديمي - غدًا في الثانية عشر ظهرًا ضمن فعاليات المؤتمر - للحديث عن أنظمة المصارف المفتوحة وما تتيحه هذه التكنولوجيات من تيسير للمعاملات المصرفية، فالمصرف المفتوح هو ممارسة تمكين التفاعل المأمون في صناعة الخدمات المصرفية، حيث يُسمح لمقدمي خدمات الدفع الوصول إلى معلومات محددة فقط مع الحفاظ على سرية وأمان بقية البيانات البنكية.

شركة ويفز للتحول الرقمي وخدمات التعهيد تشارك كراعي ذهبي في قمة سيملس شمال إفريقيا 2023، في شراكة مع Tietoevry الشركة العالمية الرائدة في المدفوعات الإلكترونية وإدارة البطاقات.