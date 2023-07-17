دواء جديد لأخطر أنواع السرطان يحارب خلايا الأورام الخبيثة

توصل مجموعة علماء روس إلى علاج جديد لبعض أنواع السرطان، يعتمد على استخدام الجسيمات النانوية التي تهدف إلى تفعيل المادة الفعالة المضادة للسرطان حصريًا داخل الخلايا السرطانية للأورام الخبيثة.

دواء جديد يهاجم خلايا الأورام الخبيثة

ووفقًا لما نشرته مجلة Pharmaceutics، أكد الباحث الرئيسي إن الخصائص المغناطيسية لهذه الجسيمات النانوية تزيد من إمكانيات نقلها مباشرة إلى منطقة الورم الخبيث عن طريق التحكم في المجالات المغناطيسية.

دواء جديد يهاجم خلايا الأورام الخبيثة

وأضاف إن تطوير مثل هذه التكنولوجيا في المستقبل سيجعل من الممكن إعداد سلاح فائق الدقة ضد الأورام الخبيثة، يعمل بناء على مبدأ "ترمي وتنسى"، ما يعني أن التكنولوجيا الجديدة ليست بحاجة إلى تتبع مسار الدواء الذي يصل تلقائيا إلى الخلايا المصابة بالسرطان ويستهدفها.

جدير بالذكر أن العلماء حصلوا على مادة جديدة تستخدم لنقل الأدوية المضادة للأورام الخبيثة مباشرة إلى الخلايا المصابة بالسرطان، وتم إنتاج تلك المادة على أساس الهيكل العظمي لقنفذ البحر.