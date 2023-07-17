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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد شريف يُخطط لإقتناص لقب هداف الدوري

محمد شريف
محمد شريف

يقع مهاجم النادي الأهلي محمد شريف في المركز الرابع في جدول هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفًا، وبفارق 5 نقاط عن صاحب الصدارة مهاجم الإتحاد السكندري مابولولو.

 

ويعتلي مابولولو صدارة الهدافين برصيد 16 هدفًا، ويستطيع محمد شريف في تخطيه خلال الثلاث مباريات المتبقية للمارد الأحمر.

حيث يتبقي للأهلي 3 مباريات مع كل من: مع حرس الحدود الأربعاء المقبل، ثم يواجه بيراميدز الأحد 23 يوليو، وأخيرا المصري البورسعيدي يوم 26 من الشهر نفسه.

 

1- مابولولو (الاتحاد السكندري)، 16 هدفًا.

2- أحمد سيد زيزو (الزمالك): 13 هدفًا.

3- محمد حمدي ذكي (أسون): 12 هدفًا.

4- محمد شريف (الأهلي): 11 أهداف.

5- أحمد أمين قفة (إنبي)، أحمد الشيخ (غزل المحلة) : 10 أهداف

6- جون أوكولي (المقاولون العرب)، فخري لاكاي (بيراميدز)، سمير فكرى (الداخلية)، محمد جريندو (المصري)، محمد الشامي (الإسماعيلي)، كريم بامبو (البنك الأهلي): 9 أهداف.

7- علي معلول (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، رزقي حمرون (فاركو)، رفيق كابو (إنبي): 8 أهداف.

8- سيف الدين الجزيري (الزمالك)، حسام حسن (سموحة)، فراس شواط، ياو أنور (الإسماعيلي): 7 أهداف.

9- أحمد عبد القادر ومحمود كهربا (الأهلي)، رمضان صبحي (بيراميدز)، مروان حمدي (المصري)، مروان محسن (فيوتشر)، جوزيف أوشايا (المقاولون العرب) : 6 أهداف.

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