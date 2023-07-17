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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد ميلاد محاق محرم فلكيًا

الدكتور أشرف تادروس
الدكتور أشرف تادروس ‏رئيس قسم الفلك السابق‏

كشف الدكتور أشرف تادروس، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ميلاد محاق القمر "محاق محرم" سوف يُولد الليلة 17 يوليو الجاري "العام الهجري الجديد" ولن يكون القمر مرئيًا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانًا ببدء ميلاد القمر الجديد

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القمر الجديد 


وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أن القمر في ذلك اليوم يشرق مع الشمس ويغرب معها تمامًا فيكون وجهه المضيء مواجهًا للشمس وبالتالي وجهه المظلم يكون مواجهًا للأرض.

الظواهر الفلكية 


وذكر، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذه الليلة تعتبر من أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عمومًا التي يفضلها الفلكيون كثيرًا، حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة، مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

الظواهر النهارية 


أوضح تادروس، أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ولكن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان، أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا، فضلًا عن أنه ليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض، فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم.
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