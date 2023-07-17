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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز دمياط الجديدة يخصص جزء من الشاطئ العام لذوي الهمم وأسرهم 

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة

 تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاليهات وشاطئ المدينة من ساحات انتظار المركبات واستكمال أعمال الزراعة بالكورنيش، وكذلك ترسيم حد التنظيم لمنافذ الخدمات الشاطئية للحفاظ على المظهر الجمالي والبصري للشاطئ العام ومنع أي مظاهر للعشوائية، والتصدي لها بكل حزم من قبل إدارة الشاطئ والأمن مع تكثيف ورديات أعمال النظافة على مدار اليوم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه للمرة الأولى يتم  تخصيص جزء من الشاطئ العام لذوي الهمم وأسرهم، مجهز بكل سبل الراحة والأمان والخصوصية وسهولة الدخول والانتقال، مؤكدًا أن دخول هذا الشاطئ بالمجان لهم وأسرهم، وأن جهاز المدينة لا يدخر جهدا فى سبيل توفير كافة الخدمات والتطوير للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس محمد خلف الله، يرافقه مسئولو الجهاز، منطقة الشاطئ والكورنيش للوقوف على نسب الإنجاز لأعمال التطوير الجارية لمنافذ الخدمات الحضارية وأعمال الزراعة بالكورنيش والمداخل والبوابات، حيث تم الانتهاء من توسعة ورصف المداخل وتجهيز ساحات انتظار المركبات.

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