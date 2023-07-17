فضل الصلاة على النبي

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضائل كثيرة، وبها تنحل العقد وتنفك الكرب، وينال العبد يوم القيامة شفاعة الصطفى.

ويقول الله عز وجل"إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ".

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" من صلى علىّ صلاة صلى الله بها عليه عشراً )، و(أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علىّ صلاة )، و( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علىَّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم ومعروضة علىَّ ).

احاديث عن النبي

كما قال النبي:" ما من أحد يسلم علىَّ إلا رد الله علىَّ روحى حتى أرد عليه السلام "، و" البخيل من ذكرت عنده ولم يصلى علىَّ "، و"من صلى علىّ مره صلى الله بها عليه عشراً ومن صلى علىَّ عشراً صلى الله عليه بها مائه ومن صلى علىّ مائة صلى الله بها عليه ألفاً ومن صلى علىَّ الفاً لم يعذبه الله بالنار "، و من صلى علىّ مره كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ".

وقال النبي:" من صلى علىَّ ألف مره بُشر بالجنة قبل موته"، و" الدعاء بعد الصلاة علىّ لايرد ) ( الصلاة علىَّ نور على الصراط لايلج النار من صلى علىّ "، و" من نسى الصلاة علىَّ أخطأ طريق الجنة "، و" صلوا علىّ فإن صلاتكم علىَّ ذكاة لكم وأسألوا الله ليّ الوسيلة "، و"لا صلاة لمن لم يصلي علىّ ".

وعن النبي، حيث قال:" من قال جزى الله عنا محمداً خيرا وجزى الله نبينا محمداً بما هو أهله فقد أتعب كاتبيه "، و" أقربكم منى منزلاً يوم القيامة أكثركم علىَّ صلاة".