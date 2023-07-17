السفير الذوادي: التهديدات الحديثة في الحروب اللامتماثلة من الأخطار المحدقة بالأوطان العربي

أكد السفير خليل ابراهيم الذوادي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي بجامعة الدول العربية علي اهمية اللقاءات التي تعزز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في كافة الدول العربية اضافة الي رفع قدرات القادة المسؤولين عن التدريب للبحث الدائم والمستمر لتطوير الأساليب في كافة المجالات من أجل توحيد العقائد العسكرية بالدول العربية.

وأشار في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الي أهمية قضية تأثير التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة على العمليات والتدريب العسكري، حيث تعتبر التهديدات الحديثة في الحروب اللامتماثلة من الأخطار المحدقة بالأوطان العربية، مشيرا إلي التطور العلمي والتكنولوجي الهائل والاعتماد على التقنيات الحديثة في جميع مجالات الحياة استغلت الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة غير النظامية هذا التطور التكنولوجي واستخدامها في خلق أساليب جديدة لزعزعة الاستقرار في الأوطان معتمدة على سهولة الحصول على هذه التكنولوجيا.

وتابع حديثه قائلا " كان لابد من معرفة ودراسة أخطار هذه الحروب وإيجاد السبل الملائمة واستخدام وسائل التعليم والتدريب الحديثة والذكية لتدريب القوات المسلحة علي كيفية التصدي للتهديدات الحديثة والوقاية منها".

واعتبر السفير الذوادي أن من الأهداف الأساسية لندوات رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية هو إعداد دراسة استرشادية موحدة تساهم في تطوير مهارات أفراد القوات المسلحة ودارسي الكليات العسكرية وتمكينهم من التعامل بشكل جيد مع مختلف الظروف.

وبدأت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 110 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، التي تستمر خمسة أيام برئاسة أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة وفود من مصر والأردن ولبنان وسوريا.