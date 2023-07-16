الشاي الأخضر يعالج أورام الرحم الليفية.. دراسة تكشف مفاجأة

أورام الرحم الليفية، هي أورام عضلية وأنسجة تتشكل في جدار الرحم أو عليه. عادةً ما تكون هذه الأورام غير سرطانية (حميدة) وهي أكثر الأورام غير السرطانية شيوعًا عند النساء والأشخاص الذين يتم تعيينهم للإناث عند الولادة (AFAB).

يمكن أن تسبب الأورام الليفية الرحمية مجموعة متنوعة من الأعراض مثل الألم والنزيف المهبلي الغزير وغير المنتظم في بعض الأحيان، لا تظهر على الشخص أي أعراض ولا يدرك أنه مصاب بأورام ليفية يعتمد علاج الأورام الليفية عادةً على أعراضك.

الشاي الأخضر يعالج أورام الرحم الليفية

ووفقًا لما تم تداولها في موقع "ميديكال إكسبريس"، قام فريق من جامعة جونز هوبكينز الأمريكية بعرض عددا من الأورام الليفية لمادة غالات الأبغالوكاتشين المستخلصة من الشاي الأخضر لرصد تأثيرها على الورم، حيث نجح ١٠٠ ملي مول من الغالات المستخلصة من الشاي في تقليل بروتينات نمو الأورام بـ٨٦٪، وتقليل بروتينات انتشار الورم بنحو ٥٢٪، كما عطلت الغالات مسارات النمو في خلايا الأورام الليفية.

يذكر أن الغالات هي مادة مضادة للأكسدة والالتهابات، وهي من مميزات الشاي الأخضر ويمكن تناولها كبودرة نقية لزيادة تأثيرها.

ويشار إلى أن ألياف الرحم تصيب نحو ٧٥٪ من السيدات، وتكون ذات أعراض نزيف لـ٢٥٪ من المصابات بالورم، وقد تؤدي لاستئصال الرحم كإجراء علاجي.