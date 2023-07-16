إزالة 7 مخالفات بناء على أملاك الدولة بمركز المحلة

تابع اللواء عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بمركز المحلة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية وكافة الأجهزة المعنية ، و تحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

وأوضح أنه تم اليوم تنفيذ إزالة 7 مخالفات ، بنطاق الوحدة المحلية بمحلة أبوعلى والعامرية، وعلى جهات الولاية التابعة لأملاك الرى، وتم تنفيذ إزالة متغير مكانى، بالوحدة المحلية بمحلة أبوعلى، على مساحة 90 متر، عبارة عن حوائط دور رابع علوى .

كما تم إزالة عدد 3 حالات بالتعدى على الأرض الزراعية ، بنطاق الوحدة المحلية بالعامرية ، على مساحة 3 قيراط و 9سهم ، عبارة عن أسوار ومبانى بالبلوك، إلى جانب إزالة 3 حالات تابعة لهندسة رى بحري زفتى ، عبارة وضع مواسير و ردم و تشوين طفلة و بناء سور متداخل ، على مساحة 1330متر .

وأكد رئيس المدينة، على تنفيذ البرنامج الزمنى لإزالة التعديات بالأماكن المستهدفة خلال المرحلة الثالثة ، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية ، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .