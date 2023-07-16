الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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البابا تواضروس يترأس طقس تدشين كنيسة بدير "الأنبا بيشوي"

بوابة الوفد الإلكترونية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، طقس التدشين كنيسة الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس بمنطقة قلالي الرهبان بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.


وتم تدشين المذبح الأوسط على اسم الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس، وحمل المذبح البحري اسمي الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، بينما دُشِن المذبح القبلي على اسم الأمير تواضروس الشطبي.


شارك في طقس التدشين والقداس الذي تلاه، إلى جانب نيافة الأنبا اغابيوس أسقف ورئيس الدير المدشنة كنيسته اليوم، أصحاب النيافة الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

شارك في الصلوات أيضًا مجمع رهبان الدير وبعض الآباء الرهبان من بعض الأديرة المجاورة.

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