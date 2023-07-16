الأورام الليفية الرحمية.. الإمساك وكثرة التبول أهم الأعراض

الأورام الليفية الرحمية هي أورام غير سرطانية للرحم تظهر غالبًا خلال سنوات الإنجاب، تسمى أيضًا الأورام العضلية الملساء (الكذب أو الورم العضلي) أو الأورام العضلية ، ولا ترتبط الأورام الليفية الرحمية بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم ولا تتطور أبدًا إلى سرطان.

ويتراوح حجم الأورام الليفية من الشتلات ، التي لا يمكن اكتشافها بالعين البشرية ، إلى الكتل الضخمة التي يمكن أن تشوه الرحم وتضخمه، ويمكن أن يكون لديك ورم ليفي واحد أو عدة أورام. في الحالات القصوى ، يمكن أن تتوسع الأورام الليفية المتعددة في الرحم لدرجة تصل إلى القفص الصدري ويمكن أن تزيد الوزن.

وتعاني العديد من النساء من أورام ليفية في الرحم في وقت ما خلال حياتهن، ولكن قد لا تعرفين أنكِ مصابة بأورام ليفية رحمية لأنها غالبًا لا تسبب أي أعراض، وقد يكتشف طبيبك الأورام الليفية بالمصادفة أثناء فحص الحوض أو الموجات فوق الصوتية قبل الولادة.

أعراض الأورام الليفية الرحمية

العديد من النساء المصابات بالأورام الليفية لا تظهر عليهن أي أعراض، في تلك الحالات ، يمكن أن تتأثر الأعراض بموقع وحجم وعدد الأورام الليفية.

تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا للأورام الليفية الرحمية لدى النساء المصابات بالأعراض ما يلي:

نزيف الحيض الغزير

تستمر فترات الحيض لأكثر من أسبوع

ضغط أو ألم في الحوض

كثرة التبول

صعوبة إفراغ المثانة

إمساك

آلام الظهر أو آلام الساق