بدلة لطيفة تتخطى المليون|مزاد يشعل السوشيال ميديا وقرار إنساني من النجمة التونسية

تصدر اسم الفنانة لطيفة، مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلولها ضيفة في برنامج معكم منى الشاذلي، الذي يعرض عبر قناة cbc، وكشفت المطربة التونسية أسرار لأول مرة وعن بداية مشوارها الفني، ولكن الأمر الذي أثار تفاعل الجمهور هو ظهورها ببدلة ظهرت بها قبل 30 عامًا في فيديو كليب "بحب في غرامك".

لطيفة

بدلة لطيفة في مزاد علني

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تويتر هشتاج يحمل عنوان "مزاد بدلة لطيفة"، وطلبت الجماهير من الفنانة بعمل مزاد لشراء البدلة التي ارتدتها في الكليب، نظرًا للألوان الكثيرة والمبهجة الموجودة في البدلة، والشكلها الذي لم يتغير على الرغم من مرور 30 عامًا.

لطيفة

تفاعل رواد تويتر مع الفكرة وأخذوا يتداولون الهشتاج على مدار واسع وجاءت التعليقات كالأتي، " انشاءالله ننام ونصحى نلاقى الاصفار زادت والله بدلة باحب فى غرامك تستاهل موش فكره حلوه ان سعرها يروح لجمعيه خيريه"، " لا يا حبيبي انا حطيت 50000 دولار ولسا الي حيزود حنطلع معاه دي بدلة ما فيش زيها في العالم كلو".

بدأ سعر البدلة في المزاد بـ 5 آلاف دولار، إلا أن وصلت إلى 200 ألف دولار إل بما يعادل بالمصري 6 ملايين و525 ألف جنيه.

لطيفة

رد فعل صادم من الفنانة التونسية

تفاعلت الفنانة التونسية لطيفة مع الفكرة، وقامت بنشر المزاد عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، ودونت هشتاج "طب اهو"، ليشارك جمهورها بكثافة، إذ قررت أن تتبرع بالمبلغ للأعمال الإنساني ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، إذ كتبت عبر صفحتها على تويتر: "تفتكروا ‎مزاد بدلة لطيفه بكره يوصل لكام؟، "‎طب اهو"، الليله وصل 200000 يارب بكره يكبر ونقدر نساعد به الجمعيه الخيريه اللي فى بالى".

لطيفة

لطيفة 2023 آخر أعمال النجمة التونسية

تعيش النجمة لطيفة حالة من الانتعاشه الفنية، حيث نشرت مؤخرا صورة من كواليس تصوير أحدث كليبتها، والذي تستعد لطرحه خلال أيام قليلة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما ستطرح ألبومها الجديد "لطيفة 2023" كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 أغسطس بمهرجان قرطاج.