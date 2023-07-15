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القبة الحرارية تجتاح مصر والدول العربية.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر
السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

شؤون الحرمين تعلن عن هوية حديثة لمنظومة خدماتها

السديس
السديس

أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتورعبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن إستراتيجية جديدة وهوية حديثة، وقرارت تطويرية شاملة لكل المجالات ومنظومة الخدمات، وزيادة فرص تمكين الشباب والفتيات على أعلى معايير الجودة العالمية، بداية العام الجديد 1445هـ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

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السديس يدشن 20 معرضا ميدانيا ورقميا لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

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 وأكد أن منظومة الخدمات والأعمال داخل الرئاسة شهدت تطورًا كبيرًا، خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن أعمال الرئاسة داخل الحرمين الشريفين تحتاج إلى التطوير وتمكين الكفاءات وأصحاب الخبرات من أجل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوفير أفضل الخدمات من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن.

 

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الجريدة الورقية