رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المدينة الطبية

تفقد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى، السبت، أعمال إنشاء الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبي وتجهيزات مستشفى الأورام الجامعي للوقوف على أحدث مستجدات الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع في إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية في الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومسئولي الشركة الوطنية للمقاولات "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".