رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس جامعة دمياط السابق

رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل رئيس جامعة دمياط السابق

استقبل رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ،السبت، رئيس جامعة دمياط السابق الدكتور رمضان الطنطاوي ، في مكتبه قبل توجهه إلى كلية التربية لمناقشة رسالة ماجستير التي تناقش طرق تدريس العلوم "الفيزياء" في الكلية.

جاء ذلك بحضور عميد كلية التربية الدكتور ياسر الجندي، ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمود عبد العزيز .

ورحب د. دسوقي برئيس جامعة دمياط السابق في رحاب جامعة كفرالشيخ، موجها له الشكر لتشريفه الجامعة .

وقدم رئيس جامعة كفرالشيخ شرحاً مبسطاً عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

وأعرب رئيس جامعة دمياط السابق الدكتور رمضان الطنطاوي، عن سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بدور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنياً للجامعة وقيادتها كل التوفيق على الصعيدين المحلى والدولي.