عاجل
هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة الموجة الحارة.. حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد ميلاد القمر الجديد" محاق محرم"

القمرالجديد
القمرالجديد

كشف الدكتور أشرف تادروس، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ميلاد محاق القمر" محاق محرم" سوف يُولد يوم 17 يوليو الجاري" العام الهجري الجديد" ولن يكون القمر مرئيًا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانًا ببدء ميلاد القمر الجديد.

txt

البحوث الفلكية تكشف عدد أيام فصل الصيف خلال العام الجاري

txt

موعد عيد الأضحى 2023.. مركز الفلك يكشف التفاصيل

القمر الجديد

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أن القمر في ذلك اليوم يشرق مع الشمس ويغرب معها تمامًا فيكون وجهه المضييء مواجهًا للشمس وبالتالي وجهه المظلم يكون مواجهًا للارض.

الدكتور أشرف تادروس

أفضل الليالي 

وذكر، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذه الليلة تعتبر من أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عمومًا والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

الظواهر الفلكية 

وأوضح تادروس، أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ولكن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا، فضًلا عن أنه ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم.

مواد متعلقة

البحوث الفلكية : تعامد الشمس على الكعبة ظاهرة ليس لها تقديس (فيديو)

البحوث الفلكية تكشف موعد غُرة هلال شهر ذو القعدة 1444 هجريًا

البحوث الفلكية توضح حقيقة تعذر رؤية هلال شوال

(شاهد) كيف اكتشف علماء الفلك كوكبًا جديدًا

الفلك الدولي يُعلن موعد عيد الفطر المبارك بالعالم الإسلامي

عاجل.. مركز الفلك الدولي يعلن ثبوت رؤية الهلال وأن غدا أول رمضان
الجريدة الورقية