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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

كميات الشاي المسموح تناولها لكبار السن

الشاي
الشاي

كشفت خبيرة تغذية روسية، أن تناول أكواب الشاي بكثيره في اليوم يمكن أن يسبب مخاطر صحية لكبار السن.

 

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وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا إن الشاي مشروب مفيد ويساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها ارتفاع مستوى ضغط الدم. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة.

 

وهناك حالات معينة من الأفضل التخلي عن تناول مشروب الشاي. عندما يعاني الشخص من ارتفاع كبير في مستوى ضغط الدم. لأن الشاي يحتوي على الكافيين أيضا ، لذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة.

 

وبالإضافة إلى ذلك، يعاني بعض كبار السن من مشكلات في الجهاز العصبي، والمشروب المحتوي على الكافيين يمكن أن يحفزها. كما أن للشاي تأثيرا مدرا للبول، لذلك من الأفضل التخلي عن تناوله في حالة وجود مشكلات في الكلى. كما على المصابين بداء السكري عدم إضافة السكر أو العسل إلى المشروب وعدم تناول الحلويات معه.

 

وتشير الخبيرة إلى أن الشاي يحتوي على مادة التانين الدباغية، التي في حالة أمراض الجهاز الهضمي تؤثر سلبا في الغشاء المخاطي، وخاصة عند شرب الشاي والمعدة فارغة.

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