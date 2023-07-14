روسيا تكشف حقيقة إصدار بيان حول تمديد صفقة الحبوب

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، مساء اليوم الجمعة، أن موسكو لم تُعلن شيئًا حول تمديد صفقة الحبوب.

وقال بيسكوف: "لم تكن هناك تصريحات بهذا الشأن من الجانب الروسي".

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إنه متفق مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على تمديد اتفاقية ممر الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، مُضيفًا: "نحن متفقون على مسألة تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود"، وأشار إلى أن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعث برسالة إلى بوتين بهذا الصدد.

الجانبين التركي والأوكراني:

من ناحية أخرى، أعلن الكرملين أن عودة زعماء جماعة "آزوف" الإرهابية من تركيا إلى أوكرانيا، يعد انتهاكا لبنود الاتفاقيات القائمة، مؤكدا أن شروط العودة قد انتهكت من الجانبين التركي والأوكراني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه "وفقا لبنود الاتفاقيات، كان من المفترض أن يبقى قادة جماعة "آزوف" النازية المتطرفة في تركيا حتى نهاية الصراع". وأكد المتحدث أن "أنقرة وكييف انتهكتا الاتفاقية".

وأشار بيسكوف إلى أنه روسيا لم تبلغ بشأن نقل المسلحين.

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، في سبتمبر من العام الماضي، إنه بعد تبادل الأسرى مع كييف، تم الإفراج عن 56 شخصا، منهم 55 من العسكريين، حيث أن "خمسة منهم من دونباس والباقي من القوات الروسية". وتم تسليم 215 شخصا إلى أوكرانيا، من بينهم قادة فوج "آزوف" الإرهابي.

وأعلن أردوغان من جانبه عن عملية التبادل، حيث كتبت صحيفة "حريت" في يناير الماضي، نقلا عن مصادر، أن مسلحي "آزوف" لا يزالون في تركيا، وهو الأمر الذي أصرت عليه روسيا وفقا للاتفاقيات.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه عاد إلى أوكرانيا بصحبة خمسة من قادة فوج "آزوف" الذين كانوا في تركيا.