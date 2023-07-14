تحقيقات موسعة مع OpenAI مطورة ChatGPT

يبدو أن المنظمين الأمريكيين يشددون الآن بشكل جدي على الذكاء الاصطناعي التوليدي. علمت صحيفة واشنطن بوست أن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بدأت تحقيقًا في OpenAI ، مبتكر ChatGPT و DALL-E. طلب المسؤولون وثائق توضح كيفية تعامل الشركة مع المخاطر الناشئة عن نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبيرة. تشعر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالقلق من أن الشركة قد تنتهك قوانين حماية المستهلك من خلال ممارسات "غير عادلة أو خادعة" قد تضر بخصوصية الجمهور أو أمنه أو سمعته.

تهتم اللجنة بشكل خاص بالمعلومات المرتبطة بخلل سرب البيانات الحساسة لمستخدمي ChatGPT ، بما في ذلك المدفوعات وتاريخ الدردشة. بينما قالت شركة أوبن إيه آي إن عدد المستخدمين المتأثرين كان صغيرًا جدًا ، فإن لجنة التجارة الفيدرالية قلقة من أن هذا ينبع من الممارسات الأمنية السيئة. تريد الوكالة أيضًا تفاصيل عن أي شكاوى تزعم أن منظمة العفو الدولية قدمت بيانات كاذبة أو خبيثة عن الأفراد ، ومعلومات توضح مدى فهم المستخدمين لدقة المنتجات التي يستخدمونها.



لقد طلبنا من OpenAI التعليق. رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق وعادة لا تعلق على التحقيقات ، لكنها حذرت في السابق من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يتعارض مع القانون من خلال إلحاق ضرر أكبر بالمستهلكين أكثر من نفعه. يمكن استخدامها لارتكاب عمليات احتيال أو تشغيل حملات تسويقية مضللة أو تؤدي إلى إعلانات تمييزية ، على سبيل المثال. إذا وجدت الهيئة الحكومية أن شركة ما في حالة انتهاك ، فيمكنها فرض غرامات أو إصدار قرارات موافقة تفرض ممارسات معينة.

لا يُتوقع وجود قوانين وقواعد خاصة بالذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. ومع ذلك ، صعدت الحكومة من الضغط على صناعة التكنولوجيا. أدلى سام ألتمان ، رئيس شركة أوبن إيه آي ، بشهادته أمام مجلس الشيوخ في مايو ، حيث دافع عن شركته من خلال تحديد تدابير الخصوصية والسلامة أثناء الترويج لفوائد الذكاء الاصطناعي المزعومة. وقال إن إجراءات الحماية مطبقة ، لكن شركة أوبن إيه آي ستكون "حذرة بشكل متزايد" وستواصل تحديث إجراءاتها الوقائية.

ليس من الواضح ما إذا كانت FTC ستلاحق مطوري الذكاء الاصطناعي الآخرين ، مثل Google و Anthropic. يُظهر تحقيق OpenAI كيف يمكن للجنة أن تتعامل مع قضايا أخرى ، ويشير إلى أن الجهة التنظيمية جادة في التدقيق في مطوري الذكاء الاصطناعي.