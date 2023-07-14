تعليم كفرالشيخ ينهي استعدادات امتحانات الدور الثاني

ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبدالله، ومديري الإدارات التعليمية ال13عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، والتي ستبدأ غدا السبت .

ويؤدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لسنوات النقل امتحانات الدور الثاني بدءً من، غداً السبت، الموافق 15 يوليو الحالي، وتستمر حتى الأربعاء، 19 يوليو، ويؤدي طلاب النقل للمرحلة الثانوية الامتحانات بدءً من السبت، 15 من يوليو وتستمر حتى الثلاثاء، 25 يوليو، فيما يؤدي طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية الامتحانات بدءً من السبت، 22 من يوليو حتى الأربعاء، 26 يوليو.

وتناول وكيل الوزارة عدداً من النقاط المهمة، منها التأكيد على واضعي الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية "عام –فني "، الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ، وتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدوري رقم (14) بتاريخ 9 إبريل،2016 ، والالتزام بنشرة الموانع رقم "1 بتاريخ 21 ديسمبر،2021.

وأكد عبد الله ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية، لوضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات، لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، كما شدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب المحمول "للطلاب – المعلمين" مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتوجيه بضرورة التأكيد على جاهزية جميع المدارس التي تعقد بها الامتحانات الكترونيا للصفين الأول والثاني الثانوي، ومراجعة موقف البنية التحتية والشبكات بمعرفة مسئولي التطوير التكنولوجي بالإدارات مع الاستعانة بمسئولي التطوير التكنولوجي من جميع المراحل خلال فترة الامتحانات الالكترونية.