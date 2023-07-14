مزاد علني على "بدلة" لطيفة في كليب "بحب في غرامك"

أطلق جمهور لطيفة، هاشتاج عبر تويتر يطالبون بعمل مزاد لشراء البدلة التي ارتدتها لطيفة في الكليب، وأعادت ارتدائها مع الإعلامية منى الشاذلي، ويحمل الهاشتاج عنوان مزاد بدلة لطيفة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة، على شاشة قناة "cbc"، وظهورها بنفس الزي الذي ارتدته منذ 30 عاما في فيديو كليب "بحب في غرامك".

دعم عدد من الجمعيات الخيرية

وتفاعلت النجمة لطيفة مع الفكرة، وقامت بنشر المزاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصير يوتيوب، ودونت "طب اهو"، ليشارك جمهورها بكثافة، إذ قررت أن تتبرع بالمبلغ للأعمال الإنساني ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، إذ كتبت عبر صفحتها على تويتر: تفتكروا ‎مزاد بدلة لطيفه بكره يوصل لكام؟، "‎طب اهو"، الليله وصل 200000 يا رب بكره يكبر ونقدر نساعد به الجمعيه الخيريه اللي فى بالى.

ويصل سعر البدلة حتى الآن في المزاد إلى 200 ألف دولار بعد أن بدأ بمبلغ 5 ألاف دولار، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع من الحلقة تقول خلاله لطيفة جملة "طب اهو" وهي تقوم بخلع جاكيت البدلة، بعد أن قال البعض أن البدلة ليست هي نفس البدلة التي ظهرت بها في الكليب منذ 30 عاما، لأنها لم تكن مرتديه الجاكيت، مما جعلها تخلع الجاكيت على الهواء.

ونشرت لطيفة مؤخرا صورة جديدة من كواليس تصوير أحدث كليبتها، والذي تستعد لطرحه خلال أيام قليلة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور، وأشاد بها الكثيرين.

المطربة لطيفة

جدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فني مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد "لطيفة 2023" كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 أغسطس بمهرجان قرطاج.