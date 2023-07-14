إحالة تاجر عملة بالموسكي للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة تاجر نظارات، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبي بمنطقة الموسكى.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون.

ضبط تاجر نظارات بالموسكى بحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر نظارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.