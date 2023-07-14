أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر تراجعًا طفيفًا مع بداية التعاملات، إذ انخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بختام تعاملات مساء أمس.

وتقدم بوابة الوفد نشرة بأسعار الذهب على المستوى المحلي والصعيد العالمي.

أسعار الذهب الجمعة 14 يوليو 2023

سجل سعر الذهب اليوم، عيار 24 سجل 2491

سجل سعر الذهب اليوم عيار 22 نحو 2284

سعر الذهب اليوم، سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 2180

سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1869

أسعار الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف قريبا عن تشديد سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1959.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 يونيو.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة أيضًا إلى 1964.30 دولار.



