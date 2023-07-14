اعضاء الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا يشاركون في الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

بدعوة من السفارة المصرية..

تلقى اعضاء الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا دعوة كريمة للمشاركة في الاحتفال بالذكرى ال ٧١ لثورة يوليو المجيده .

والقى سفير جمهورية مصر العربيه في لندن السفير شريف كامل كلمه في هذه المناسبه تحدث فيها عن حجم المشاريع القومية في مصر وحجم التطور الملحوظ على جميع الأصعده لجعل مصر مركزاً لوجستياً هاماً للتجارة الدوليه بعد نجاح القيادة المصرية في الإرتقاء بالبنيه التحتيه وشبكة الطرق وحجم الصادرات والاكتشافات البتروليه والغاز الطبيعي .

كما أشاد السفير المصري في بريطانيا على قدرة مصر على إقامة المؤتمرات الدوليه وتحقيق غاياتها من خلال ذلك فكان مؤتمر المناخ في شرم الشيخ خير دليل على ذلك .

حضر الحفل السفير شريف كامل سفير ج.م.ع في المملكة المتحده كما حضره القنصل العام في لندن السفير محمد ابو الخير واللواء أ. ح احمد المشرفي رئيس مكتب الاتصال العسكري في لندن والمستشار محمد رأفت وأعضاء البعثة الدبلوماسيه والقنصليه في لندن وممثلي الحكومة البريطانية وبعض سفراء وممثلي الدول المختلفه ، كما حضر الحفل من أبناء الجالية المصرية يتقدمهم عميد الجاليه الدكتور أحمد المقدم ، المهندسه ميرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا وهاني ايوب من مانشستر وسهير سليمان من لندن ولفيف من ابناء الجالية المصرية في بريطانيا .



وقالت المهندسة مرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا أن اللقاء جمع لفيف من ابناء الجاليه مع مجموعة كبيرة من الضيوف حيث كان العنوان الرئيسي لكل الأحاديث الجانبيه في اللقاء عن الانجازات الغير مسبوقه التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحجم التسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات المصريه وقد انعكس ذلك على ما جاء في تقارير المنظمات الدوليه التي اشادت بمصر وتوعدت أن تصبح الدوله المصرية في مصاف الدول الكبرى بحجم دخل قومي غير مسبوق .

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