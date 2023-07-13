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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إخماد حريق شقة سكنية فى قنا

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت  قوات الحماية المدنية فى قنا، اليوم الخميس، من السيطرة علي  حريق نشب في شقة بالطابق الثالث، بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، دون إصابات.

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى  اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالطابق الثالث، في قرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بقنا بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

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