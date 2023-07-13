مروان عطية يتعرض لهجوم على السوشيال ميديا بسبب وفاة والده

أصبح مروان عطية لاعب النادي الأهلي حديثا للوسط الرياضي أكثر من حديثهم على مباراة القمة المنتظرة أن تقام بعد ساعات قليلة، وتفاجئ مروان في الساعات الأولى من صباح اليوم بخبر وفاة والده، الأمر الذي دفعه لترك معسكر الفريق الأحمر ليشارك في مرام دفن والده بمحافظة البحيرة، إلا أن الجماهير صدمت عندما خرج الإعلامي إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي بفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن من خلاله أن اللاعب طلب من الجهاز الفني العودة للمعسكر عقب مراسم الدفنة والمشاركة في المباراة، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل.

ياصباح الفل والتفاؤل 🦅👏



حلقه هامة وانفرادات لأسطورة الاهلى 🦅

أ ابراهيم المنيسى 🎙️



🖍️تتوالى الانفرادات : موافقة ديانج وصلت

🖍️صدمة مروان

🖍️ مرتضى مشكورا يحل أزمة امام عاشور

🖍️ جمهور الأهلى بوضوح...@Elminesy

https://t.co/rpmZUTuv3A via @YouTube pic.twitter.com/OZOjrcAEnZ — Ahlamrizk85الديبة الأهلاوية (@ahlamrizk85) July 13, 2023

تعليقات غاضبة من مروان عطية:

علَّق حساب باسم خالد منتقدًا موقف اللاعب: "مينفعش فعلًا يلعب والمفروض يفضل جنب أهله وكده، بس خلاص هو حر وغير أن دي وظيفة وبياخد عليها فلوس، بس بصراحة أنا شايف أنه مينفعش بس لو لعب ف مش إجرام يعني الحزن موجود في القلب" بينما رد حساب آخر وقال: "منا فاهم والله وقولت رأيي أنه يشارك عادي مش إجرام بس الطبيعي ميشاركش بس دي حاجة خاصة بيه هو حر لو مشاركش محدش يقدر يلومه أصلا هو أدري بظروفه ولو مش قادر مش هيرجع يلعب أصلًا ولاعبيه كتير كانت بتعملها أصلا مش حوار ربنا يرحم والده ويصبره هو وأهله يارب".

علَّق فارس : "وهو ايه أهم من إنك تحضر الدفنة والباقي كله لا موجود ف الشرع ولا الدين أصلا".

قال حساب باسم عمرو خالد: "ياعم وانت مضايق ليه هو حر ياريت كل واحد يخليه في نفسوا، هو شايف ان ده أكل عايشوا وأنه عليه مسئوليه تجاه أكل عيشه، بغض النظر هيا ايه ملكش دعوه بقي ومتزايدش".

علق حساب باسم أحمد قائلًا: "لا معلش هو الطبيعي إن اللي أبوه يموت يروح بعدها يشتغل في نفس اليوم؟ وهنا بكلمك على المواطن العادي مش لاعيب كورة بياخد ملايين، الطبيعي إنه لأ، فـ لما حد يعمل عكس كدة طبيعي اتهكم على فعله واعتبره سيئ جدًّا أنا مستغرب تبرير الناس بصراحة".

تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة قوية اليوم الخميس بين فريقي الأهلي والزمالك في الثامنة والنصف مساءً، ضمن مبارات الجولة 31 من بطولة الدوري العام.

انهيار حارس الاتحاد بعد وفاة شقيقه:

موقف اللاعب مروان عطية، يعيد للأذهان تصرف حارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيي، الذي شارك في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، رغم وفاة شقيقه، إلا أن لاعبي فريق سيراميكا استطاع تسديد 5 أهداف في شباك أحمد يحيي، وخرج أثناء المباراة منهارًا يبكي في مشهد مؤثر جدًّا التقطته عدسات الكاميرات ورفض استكمالها بعد أن هاجمته جماهير الاتحاد.