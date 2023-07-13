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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

زحام في عزاء والد اللاعب مروان عطية.. صور

اللاعب يتلقي العزاء
اللاعب يتلقي العزاء

شهدت منطقة سيدي شحاتة بمدينة كفر الدوار، زحام شديد من الأهالي لتقديم واجب العزاء إلي مروان عطية لاعب النادي الأهلي في وفاه المرحوم والده.

حيث توافد الجميع إلي سرادق العزاء الذي أقيم بمسقط رأس اللاعب، لمساندة مروان عطية في مصابة الأليم.

كان مروان عطية غادر معسكر الفريق أثناء استعدادات النادي لخوض مباراة القمة مع الزمالك في الدوري العام ، وتوجه فورا إلي مدينة كفر الدوار، فور تلقيه اتصالا من الأسرة بوفاة والده، حيث ظهر اللاعب في حالة حزن شديدة، لارتباطه الشديد بوالده الراحل.

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