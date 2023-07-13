زحام في عزاء والد اللاعب مروان عطية.. صور

شهدت منطقة سيدي شحاتة بمدينة كفر الدوار، زحام شديد من الأهالي لتقديم واجب العزاء إلي مروان عطية لاعب النادي الأهلي في وفاه المرحوم والده.

حيث توافد الجميع إلي سرادق العزاء الذي أقيم بمسقط رأس اللاعب، لمساندة مروان عطية في مصابة الأليم.

كان مروان عطية غادر معسكر الفريق أثناء استعدادات النادي لخوض مباراة القمة مع الزمالك في الدوري العام ، وتوجه فورا إلي مدينة كفر الدوار، فور تلقيه اتصالا من الأسرة بوفاة والده، حيث ظهر اللاعب في حالة حزن شديدة، لارتباطه الشديد بوالده الراحل.