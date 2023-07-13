استكمال اعمال الرصف بشوارع مدينة نجع حمادى

تابع اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا اليوم الخميس، استكمال اعمال الرصف ببعض شوارع المدينة بحضور المهندس عبد الناصر على سيد المدير العام التنفيذى لشركة المصرية للرى والصرف وهى القائمة على عملية الرصف، والمهندس عبد الله على محمد مدير فرع قنا للشركة المنفذة والمهندس اكرام ابراهيم نعيم الاستشارى البيئى للشركة.

وذلك لرصف شاريعين بمنطقة١٥ مايو مؤديين الى طريق مصر اسوان الزراعى بمنطقة الدفاع المدنى وشارع كنيسة الغذراء مريم بنجع حمادى .

وأوضح رئيس المركز ان اعمال الرصف الجارية على مساحة ٣٠٠٠متر مسطح سبق ذلك اعمال نظافة بطابع خاص بهذة المناطق ثم لزق ثم ترميم سطحية بالاضافة الى اعادة تسوية وتهيئة بعض المناطق بوضع تربة اسفلتية المحيطة بالبنك الاهلى ومطلع كوبرى نجع حمادى التى بها فتحات.

ياتى ذلك بناء على توجيهات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بالمتابعة المستمرة لاعمال الرصف لسرعة الانتهاء منها لخلق السيوله المرورية عليها مع الالتزام بالمعاير الفنية المقررة .

وأكد انور انناجميعا نعمل بروح الفريق الواحد لانجاز الاعمال باسرع وقت وبافضل جودة واعلى مواصفات قياسية.

ومن جهتا أخرى وجه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات ، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

حيث قامت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية بحملة للنظافة استهدفت طريق النجاحية الشرقى ونجع قابول وامام الوحدة القروية وجوانب الارصفة والطرقات لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ومدخل القرية ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بكافة أنحاء الوحدة القروية حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.