الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ليلة كلاسيكية لكورال أرتيكانتو وإيمي البوليفي على مسرح الجمهورية

كورال أرتيكانتو وإيمي
كورال أرتيكانتو وإيمي البوليفي

  

تستقبل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة بوليفيا بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية حفلا لكورال ارتيكانتو وايمى

 

ومن المقرر أن يقام الحفل فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على مسرح الجمهورية .  

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الكلاسيكية والمحلية التى تعبر عن الطابع الفنى لدولة بوليفيا الى جانب عدد من المؤلفات العالمية منها السلام عليك يا مريم ، ثلاث اغاني ، احبك حبيبي ، سوناتا شيكيتانا الرابعة والثامنة عشر ، اوناي ، تينكو يحيا وطني بوليڤيا .

يذكر انه تم تاسيس كورال واوركسترا ارت كانتو عام 2015 علي يد السوبرانو والمخرجة چيوڤانا كما تحول الي منظمة في عام 2019 وانضم اليه كورال ايمي الذي انشأ علم 2017 ،  قدم العديد من العروض والمشاركات في مهرجانات دولية ، قام بجولات في مختلف انحاء اوروبا ونال الاعجاب والاستحسان ، ومن المقرر ان يمثل دولته في مسابقة الموسيقي المقدسة بالمانيا اضافة الى جولة فنية عالمية خلال العام الجارى .

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