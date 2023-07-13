غيابات الزمالك عن مباراة الأهلي الليلة

ساعات قليلة تفصلنا عن وجبة كروية دسمة تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في القمة 126 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ويفتقد الزمالك عدد كبير من اللاعبين في مواجهته أمام الأهلي كالتالي:

يأتي في المقدمة محمود حمدي الونش بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بجانب محمد عبد الشافي بسبب إصابة الركبة التي ستجبره على الاعتزال بنهاية الموسم، وعبد الله جمعة ومصطفى شلبي للإصابة أيضا ودونجا لإصابته في الركبة.

ويغيب أيضا يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر بعد توقيعهما لنادي بيراميدز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

ويعتمد أوسوريو في مباراة اليوم على تشكيلته المعتادة دون تغيير في طريقة اللعب بإستثناء عودة حسام عبد المجيد للتشكيلة عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في كأس أمم افريقيا تحت 23 عاماً بالمغرب.

حارس المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : محمد أشرف روقا - أحمد فتوح - شيكابالا - أحمد مصطفى زيزو - إبراهيما نداي - سيد نيمار.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.