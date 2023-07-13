قنا: ضبط ملح ومثلجات فاسدة بنجع حمادى

شنت ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، حملة مكبرة عقب ورود بلاغ بوجود اغذية فاسدة باحد محال البقالة بالمدينة.

وعلى الفور اصدر اشرف انور رئيس المركز تعليماته بتشكيل لجنة مكونة من ادارة شئون البيئة وقسم اصدار تراخيص المحال التجارية بالوحدة المحلية وادارة تموين نجع حمادى بالتوجة الى موقع البلاغ وتقصى الحقيقة حول ما جاء .

وتم التوجة الى موقع البلاغ وهو عبارة عن محل بقالة صغير بالمدينة، وتبين صحة البلاغ وبالمعاينة، تم ضبط كمية من ملح الطعام وايضا كمية من المثلاجات ايس كريم جميعهم فاسدين ومنتهى الصلاحية وغير مطابقين للمواصفات .

جرى التحفظ على المضبوطات من قبل ادارة التموين بنجع حمادى لعرضها على الجهات المختصة، وكذلك من جانب الوحدة المحلية، تم تحرير محضر ادارة منشأة بدون ترخيص.

ياتى هذا ضمن توجيهات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بتوفير مناخ بيئى وصحى ينعم به المواطن القنائى.