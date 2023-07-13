إيلون ماسك يبحث عن حصته في مجال الذكاء الاصطناعي (ِشاهد)

دخل الملياردير العالمي إيلون ماسك، حلبة صراع العمالقة على حكم المستقبل ويبحث عن حصته من سوق الذكاء الاصطناعي.

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منصة “X.AL”

وأطلق “ماسك" منصة جديدة لمنافسة “شات جي بي تي” وتحمل أسم “X.AL” وتهدف إلى فهم الطبيعة الحقيقة للكون.

أعضاء فريق العمل في المنصة الجديدة عملوا وتدربوا في عدة شركات أبرزها ديب مايند، جوجل ريسيرش، ميكروسوفت ريسيرش، وشركة تيسلا، وستعمل الشركة الجديدة بشكل وثيق مع تويتر وتيسلا، وشركات أخرى.

هل يهيمن إيلون ماسك على الذكاء الاصطناعي

وبعد أن أصبح "ماسك" ناقلاً أساسياً للبشر إلى الفضاء، وملهم الكوكب في السيارات الكهربائية، هل يهيمن أيضاً على الذكاء الاصطناعي؟.