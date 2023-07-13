نائب رئيس جامعة كفرالشيخ تشارك في مؤتمر جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري

برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شاركت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مؤتمر جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"

والذي نظمته جامعة المنصورة، "المؤتمر النوعي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان "جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، تحت شعار "الطريق إلى الجمهورية الجديدة"، وذلك على هامش استضافة الجامعة اجتماع المجلس الأعلى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة 27 جامعة مصرية حكومية.

وأوضحت الدكتور شاكرأن المؤتمر تناول مناقشة العديد من المحاور، منها: جهود الجامعات المصرية في المشاركة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التنمية العمرانية بقرى المبادرة، دعم المنظومات الصحية والمنظومات التعليمية، التطور التكنولوجي ودوره في تحسين جودة حياة المواطنين بالقرى المستهدفة، دعم المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي للمواطنين، رعاية الموهوبين والمبتكرين، التمكين المجتمعي للمرأة وذوي الإعاقة ورعاية الطفولة، الاستدامة البيئية لموارد القرى والاستهلاك المسئول.

واستعرضت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنظيم جامعة كفر الشيخ ،العديد من القوافل الطبية المتكاملة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف ، بالتعاون مع وزراة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفرالشيخ.

وأضافت بأن من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب وطب الأسنان والتمريض يشارك في القوافل عدد ، حيث يتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.

كما يشارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، في أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان..

وقالت نائب رئيس الجامعة، إن القوافل البيطرية ، تمكنت من علاج ألاف الحالات من قطاع الماشية والدواجن بقري محافظة كفر الشيخ، وصرفت الأدوية البيطرية اللازمة للمزارعين مجانًا، بالإضافة إلى توعية المزارعين ومربي الماشية بالعديد من الإرشادات البيطرية السليمة والتي استهدفت عدد كبير من المزارعين.