فصل التيار الكهربائي عن مناطق عدة بالغردقة اليوم

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة وهى

ثلاجة رجاء فرغلى وايم و شريف و حرفيين 101 ( الحمام التركى ) بمنطقة الحرفيين و مسجد النور و مصنع الأوكسجين و مصنع مبارك بمدينة الغردقة

وذلك اليوم الخميس الموافق 13/7/2023 من الساعة التاسعة صباحا وحتى اساعة الثانة ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر انه عادة

ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ. حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.