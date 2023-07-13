قائمة المحظورات على جماهير الأهلي والزمالك في لقاء القمة (فيديو)

كشف العميد محمود القاضي مسئول الشركة الإفريقية لتأمين القمة بين الأهلي و الزمالك، عن الممنوعات والمحظورات على جماهير الفريقين التي ستحضر مباراة القمة مساء الخميس في المباراة قبل لأخيرة بالدوري للقلعة البيضاء، بينكا يتبقى للأهلي هدة مباريات بسبب المؤجلات.

وقال “القاضي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع على أتم الاستعداد لتأمين مباراة القمة على استاد القاهرة، وأن الحضور 6000 مشجع، منهم 3000 مشجع أهلاوي، و3000 مشجع زملكاوي.

يحظر وجود لافتات غير مقبولة ومن يخرج عن النصر سيتعرض لـ العقوبة

وأوضح أنه يحظر وجود لافتات غير مقبولة، ومن يخرج عن النصر سيتعرض للعقوبة، و الجميع مطالب بـ الالتزام، لأان نجاح المنظومة مسئولية الجميع، معقبا: " الجماهير لديها وعي، و الجميع لديه ثقة في الجماهير، وأن الجميع مطالب بالتشجيع فقط.

وأشار إلى أن الملعب سيكون به رجال أمن سيدات، لتفتيش السيدات، وأنه يحذر الدخول بـ المعطرات، و البرفانات، و مزيل العرق، وأنه يمنع الدخول بـ أدوات سريعة الاشتعال.

أماكن دخول جماهير الأهلي والزمالك في مباراة القمة

ولفت إلى أن جماهير الأهلي سيكونون بـ الثالثة شمال، من مدخل صلاح سالم، والزمالك الثالثة يمين من باب طريق النصر، وأن الملعب سيفتح قبل المباراة بـ 4 ساعات.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة و رابطة الأندية، سيدخلون من باب أل رشدان، وأن الصحفيين سيدخلون من باب الفروسية بجوار نادي الظهور.

وأشار إلي أن جميع الجماهير عليهم التشجيع، وأن يكون هناك التزام، وأن هناك سلاسة و يسر في دخول و خروج الجماهير في مباراة القمة.

الشركة الإفريقية تستلم محيط الاستاد الخارجي من الساعة الـ 11 صباحًا

وكشف محمود القاضي أن الشركة الإفريقية تستلم محيط الاستاد الخارجي من الساعة الـ 11 صباحًا، وأنه لن يسمح بدخول أي شخص لا يحمل ما يفيد أنه سيشاهد المباراة.

وأوضح أن الشركة مخول لها تأمين الجماهير فقط، ولا يحق لهم القبض على أي شخص داخل الإستاد يقوم بفعل شيء مخالف يستوجب القبض عليه.