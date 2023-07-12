ستولتنبرج يُعلن تشكيل مجلس بين أوكرانيا والناتو

أعلن أمين عام حلف الناتو، "ينس ستولتنبرج"، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل مجلس بين أوكرانيا والناتو، وذلك في أول اجتماع له ضمن مُجريات قمة فيلنيوس.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، قبيل بدء الاجتماع الأول لمجلس "أوكرانيا – الناتو"، رحب ستولتنبرج بمشاركة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في قمة الناتو المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأكد ستولتبرج للرئيس الأوكراني أن حلف الناتو "سيُواصل دعم أوكرانيا عسكريًا طالما اقتضت الحاجة ذلك".

وأوضح ستولتنبرج أن تأسيس مجلس "أوكرانيا -الناتو" يعد جزءا من حزمة دعم قائمة على ثلاثة مراحل، حيث ستقرب أوكرانيا من الحلف، كما سيعمل المجلس كمنتدى "يلتقي فيه حلفاء أوكرانيا وحلف الناتو على قدم المساواة، ويعقدون مشاورات حول مختلف الأزمات، ويتخذون قرارات مشتركة حولها".

حزمة الدعم الجديدة لأوكرانيا:

ولفت ستولتنبرج إلى أن حزمة الدعم الجديدة تشمل أيضا برنامجا متعدد السنوات، يهدف لمساعدة قوات كييف على تحديث أسلحتها التي تعود للحقبة السوفيتية، بمعدات حلف الناتو ومعاييره لتحقيق التوافق التام بينها وبين قوات الحلف.

كما أعاد الحلفاء خلال الاجتماع التأكيد على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو، فيما اتفقوا على إلغاء متطلبات خطة العضوية.

وقال الأمين العام للناتو: "سيتغير مسار عضوية أوكرانيا من عملية تتضمن خطوتين إلى عملية قائمة على خطوة واحدة"، مضيفا: "سنصدر دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو عندما يتفق الحلفاء على أنه تم استيفاء جميع الشروط"، مؤكدا أن هذه الخطوة "رسالة قوية وموحدة من الحلفاء بشأن مسار انضمام كييف إلى الناتو".

وشدد ستولتنبرج على ضرورة وجود "ترتيبات موثوقة" لضمان أمن أوكرانيا عند انتهاء الحرب، مرحبا بخطة العديد من الحلفاء للالتزام بتوفير ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، حيث قال: "ستساعد هذه الخطوة في ردع أي عدوان مستقبلي من روسيا بعد انتهاء هذه الحرب"، مشيرا إلى أن ذلك متمم للدعم الذي يقدمه الناتو لكييف.

وخلص ستولتنبرج إلى أن "القرارات التي تم اتخاذها في فيلنيوس تشكل بداية فصل جديد في العلاقة بين الناتو وأوكرانيا"، مضيفا بالقول "اليوم، نجتمع على قدم المساواة، وأتطلع إلى اليوم الذي نجتمع فيه كحلفاء".