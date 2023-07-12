حملة إزالة في " لاجونا دهب "حفاظًا على الطبيعة

شنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة دهب بجنوب سيناء حملة إزالة مكبرة على الإشغالات والتعديات في منطقة اللاجونا بدهب بعد تزايد التعديات والأعمال المخالفة لطبيعة دهب التي تعتبر محمية طبيعية، وقد قامت الوحدة المحلية بمدينة دهب بالدفع بالمعدات الثقيلة لإزالة الخيام والمظلات والشوايات وإعادة المنطقة إلى أصلها مرة أخرى.



وقد نالت الحملة استحسان من محبي وعشاق دهب من أجل الحفاظ على منطقة اللاجونا ذات الطبيعية الخلابة والتي توصف بالمياه التركواز والرمال البيضاء والذي يلتقي فيه البحر بالجبل.



وقال اللواء أحمد جميل، رئيس مدينة دهب، إنه جرى شن حملة نظافة موسعة لرفع الأحجار والمخلفات بشواطئ منطقة اللاجون، والتي نجمت عن إزالة الإشغالات بالمنطقة من زوار والتي تمثلت في عدد كبير من "العشش"، لإعادة المنطقة إلى رونقها وطبيعتها الساحرة.



وأكد رئيس المدينة، أنه جرى تكثيف الإجراءات الأمنية على المنطقة لمنع أي حدوث اشغالات جديدة، مع استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بكافة المناطق السياحية حفاظًا على الشكل الحضاري اللائق بمدينة دهب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.



وأشار إلى أن منطقة اللاجونا تعد من أهم المناطق السياحية بالمدينة، وتعد المركز الرئيسي للغوص في المدينة، كما يوجد بها مراكز لتعليم الغوص معتمدة على مستوى العالم، وتضم أجمل الشعاب المرجانية، والعديد من أنواع الأسماك الملونة.



أنه يجري تكثيف الحملات الخاصة برصد مخالفات السيارات، ومخلفات القمامة بكل قطاعات المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير الراحة للسائحين خلال استمتاعهم بالمناطق السياحية.