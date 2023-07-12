البلوجر أميرة فرج تكشف أحدث صيحات المايوه البوركيني لصيف 2023

كشفت البلوجر أميرة فرج أحدث صيحات المايوه البوركيني للنساء لصيف 2023، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ولجوء العديد من المواطنين للسفر الى الساحل الشمالي والإسكندرية وغيرها للاستمتاع بالهواء النقي والبحر.

وأكدت أميرة فرج أن هناك العديد من المايوهات لصيف 2023 وهي كالتالي:

مايوه من قطعة واحدة للنساء ومن مميزاته:

-1 مريح للغاية وجيد التهوية

- 2 يضمن الراحة المثلى

-3 لن يبهت اللون

- 4 صناعة مصرية بخامات ممتازة وعالية الجودة

مايوه شرعي حريمي بوليستر ومن مميزاته:

- 1 يتميز بملمس ناعم وحريري.

-2 سهل التنظيف

-3 مريح في الارتداء

-4 مصممة لملاءمة مثالية

مايوه بوركيني للنساء ويتميز بالتالي:

-1 تصميم أنيق وعصري

- 2 يتميز بملمس ناعم وحريري.

-3 سهل التنظيف

- 4 مريح في الارتداء



ملابس سباحة للنساء من قطعة واحدة وهي كالآتي:

- 1 مصنوعة من النايلون والبوليستر وبطانة شبكية والتي يمكنها إخفاء البطن وتشكيل منحنياتك بطريقة أنيقة

- 2 تصميم بنمط مكشكش والذي يمكن أن يخفي عيوب بطنك تمامًا ويجعلك تبدين أنحف

- 3 رقبة برباط قابلة للتعديل توفر الدعم والتشكيل.

-4 حمالة صدر مبطنة قابلة للإزالة للدعم مع بطانة خفيفة وبطانة كاملة.

مايوه نسائي للسباحة ومن أبرز مميزاته:

-1 تصميم عصري وأنيق

- 2 بمنط مكشكش والذي يمكن أن يخفي عيوب بطنك تمامًا ويجعلك تبدين أنحف

- 3 حمالة صدر مبطنة قابلة للإزالة للدعم مع بطانة خفيفة وبطانة كاملة

- 4 سريع الجفاف