غزل المحلة يستعد لحرس الحدود بحثاً عن البقاء في الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة لمواجهة نظيره حرس الحدود في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيره من الدوري المصري الممتاز.

وغادر فريق غزل المحلة، في الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء، متجهًا لمدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة حرس الحدود في الأسبوع الأخير من الدوري الممتاز.

وقرر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة اصطحاب جميع لاعبي الفريق لمعسكر الفريق بالإسكندرية على أن يتم إعلان قائمة المباراة قبل ساعتين من انطلاق المباراة المقرر لها الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبلة بإستاد برج العرب.

ومن المقرر، أن يتدرب الفريق المحلاوي على الملعب الفرعي بإستاد برج العرب في الثامنة من مساء اليوم، وذلك استعدادا للمباراة التي يسعى فريق غزل المحلة لتحقيق نقاطها الثلاث من أجل المحافظة علة آماله في البقاء بالدوري الممتاز.

و يحتاج غزل المحلة للفوز في المباراة الأخيرة على حرس الحدود مع انتظار نتيجة مباراة أسوان والداخلية من أجل تأمين بقاءه في دوري الأضواء والشهرة.

صراع الهبوط أو البقاء في الدوري

يمتلك نادي الداخلية فرصة وحيدة من أجل البقاء في الدوري الممتاز في الموسم المقبل والنجاة من الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

ويواجه الداخلية في الجولة الأخيرة نادي أسوان في مباراة مصيرية وحاسمة في وقتٍ سيواجه نادي غزل المحلة فريق حرس الحدود، متذيل الترتيب، الذي تأكد هبوطه للدرجة الأدنى.

ويأتي نادي أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف أمام غزل المحلة صاحب الـ33 نقطة، بعد التساوي في فارق النقاط والأهداف في المواجهات المباشرة.

وفي المركز السابع عشر يأتي نادي الداخلية برصيد 32 نقطة، فيما يقبع حرس الحدود في المركز الأخير برصيد 21 نقطة، وقد هبط بشكلٍ رسميٍ إلى القسم الثاني.

فرصة الداخلية في البقاء

وتتمثل فرصة نادي الداخلية الوحيدة في البقاء في حتمية الانتصار على نادي أسوان في الجولة الأخيرة، مع انتظار عدم انتصار نادي غزل المحلة على حرس الحدود.

وقتها سيرفع نادي الداخلية رصيده من النقاط إلى 35 نقطة، فيما سيكون أقصى ما يصل إليه غزل المحلة هو 34 نقطة، حال التعادل، ليضمن وقتها الداخلية البقاء في الدوري المصري الممتاز.