عاجل
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بالدورات التدريبية لرفع الوعي للطلاب

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بالتعاون بين معهد التمريض وكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة؛ جاء ذلك خلال تفقده للدورة التدريبية التي تم تنظيمها بين الجانبين برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والتي عقدت تحت عنوان: «العلامات الحيوية والإسعافات الأولية»؛ بهدف تدريب الطلاب بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة على قياس العلامات الحيوية وتقديم الإسعافات الأولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتورة شيماء محمد عرفة، عميدة معهد التمريض بجامعة الأزهر، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء هلالي، رئيس قسم البساتين، والدكتور محمد حمزة، رئيس لجنة التدريب، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم، والدكتورة نفيسة محمد المبارك، مديرة المعهد الفني للتمريض.

وقد تناولت الدورة التدريبية شرح أهمية قياس العلامات الحيوية، والعوامل التي تؤثر عليها، وقيام ورش عمل لتدريب الطلاب على قياس العلامات الحيوية، إضافة إلى ذلك تم شرح أهمية الإسعافات الأولية، التي تسهم بدور كبير في إنقاذ حياة الإنسان عن طريق كيفية التعامل مع الحروق واللدغات واللسعات والكسور وضربة الشمس والاختناق، وشرح مفصل لأهمية الإنعاش القلبي الرئوي، والقيام بورشة عمل للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي.

وخلال الدورة التدريبية تم توزيع كتيب استرشادي للمادة العلمية، ومنشور يحتوي الموضوعات التي تم شرحها.

مواد متعلقة

مرصد الأزهر يطالب بالمساندة العاطفية للأبناء

الأحد.. انطلاق أولى محاضرات الدورة الصيفية "اعرف أكثر" لمرصد الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي

أوقاف بني سويف تنظم قافلة دعوية للعاملين بمصنع أسمنت تيتان

مرصد الأزهر يعلق على اعتقال اثنين من كبار مقاتلي "داعش" في النيجر

بدء استقبال الأبحاث العلمية المشاركة في مؤتمر «الثقافة العربية في ضوء التحول الرقمي» بجامعة الأزهر

حكم صلاة النافلة في غير الموضع الذي صُليت فيه الفريضة

حكم الاتفاق بين الزوجين على تأخير الحمل

الجريدة الورقية