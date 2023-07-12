نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بالدورات التدريبية لرفع الوعي للطلاب

أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بالتعاون بين معهد التمريض وكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة؛ جاء ذلك خلال تفقده للدورة التدريبية التي تم تنظيمها بين الجانبين برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والتي عقدت تحت عنوان: «العلامات الحيوية والإسعافات الأولية»؛ بهدف تدريب الطلاب بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة على قياس العلامات الحيوية وتقديم الإسعافات الأولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتورة شيماء محمد عرفة، عميدة معهد التمريض بجامعة الأزهر، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء هلالي، رئيس قسم البساتين، والدكتور محمد حمزة، رئيس لجنة التدريب، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم، والدكتورة نفيسة محمد المبارك، مديرة المعهد الفني للتمريض.

وقد تناولت الدورة التدريبية شرح أهمية قياس العلامات الحيوية، والعوامل التي تؤثر عليها، وقيام ورش عمل لتدريب الطلاب على قياس العلامات الحيوية، إضافة إلى ذلك تم شرح أهمية الإسعافات الأولية، التي تسهم بدور كبير في إنقاذ حياة الإنسان عن طريق كيفية التعامل مع الحروق واللدغات واللسعات والكسور وضربة الشمس والاختناق، وشرح مفصل لأهمية الإنعاش القلبي الرئوي، والقيام بورشة عمل للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي.

وخلال الدورة التدريبية تم توزيع كتيب استرشادي للمادة العلمية، ومنشور يحتوي الموضوعات التي تم شرحها.